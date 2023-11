Cristina Porta revela el problema que cree que existe en la pareja formada por Susana y Zeus

Pero hay quien sigue sin ver que la suya sea una relación sana y sin fisuras, pues sigue habiendo muchos espectadores de 'GH VIP 8' que no confían en las intenciones de Susana y que no creen que esté tan enamorada como dice o, al menos, no piensan que sus sentimientos sean tan fuertes como los del hijo de Sara Montiel.