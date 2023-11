Jessica afronta frente a Pilar sus vídeos llenos de complicidad con Luitingo: "Aquí no puedes tener claro lo que sientes"

Jessica Bueno, sobre Luitingo: "Yo he decidido y decido que somos amigos"

Pilar Llori le reprocha a Jessica que no haya sido más empática con ella

Jessica Bueno sabe bien lo que es estar en el ojo del huracán: recordamos quién fue su primera enemiga pública

Jessica Bueno y Pilar Llori se encontraban en la 'Sala de la Verdad' de 'Gran Hermano VIP' momentos antes de enfrentarse a la expulsión. Las concursantes, con la decisión del público, iban a poner fin a su triángulo con Luitingo. Juntas, han podido expresar cómo han vivido estas últimas semanas y compartir impresiones. Mientras Pilar piensa que Jessica sí tiene más que una amistad con Luitingo, ella se ha mantenido diciendo que solo son amigos.

Jessica defendía que el desamor entre Luitingo y Pilar no tenía por qué suponer el distanciamiento de ella con el cantante. "¿Tienes que dejar de ser feliz para que otra persona lo sea? Si al final lo que he visto son malas caras y puyitas. No voy a dejar de ser amiga de alguien que me hace feliz porque hayáis tenido un desamor", había manifestado en la casa.

Mientras, Pilar había comentado con algunos compañeros que Jessica no estaba siendo empática con ella con sus muestras de afecto con Luitingo. "La culpa la tiene él pero Jessica no me ayuda. Creo que se está haciendo la tonta lo más grande. Las palabras se la lleva el viento y lo que importa son los actos. Y los actos son los que son", dijo.

En la 'Sala de la Verdad', Pilar Llori y Jessica Bueno pudieron ver todo lo que habían dicho la una de la otra. Después, tuvieron el turno de responder. "Ella sigue manteniendo que es una amistad pero yo con amigos míos no tengo esos acercamientos tan amorosos", siguió argumentando Pilar. Jessica aseguró que solo se estaba dejando llevar porque hay "muy buen rollo".

"Creo que no ha tenido compasión. Nunca he pedido ni pediré que una persona deje a ser feliz por mí, pero sí que al haber vivido un desengaño supongo que una persona empatiza de otra manera cuando otra persona no es feliz. Es simplemente no hacerlo en mi cara", le reprochó Pilar entonces. Jessica no comprendía a qué se refería. Pero pronto lo hizo al ver un vídeo de los momentos cómplices que ha tenido con Luitingo.

Jessica ve algunas de sus imágenes con Luitingo

Mientras las concursantes visionaban el vídeo, Jessica permanecía atenta y a Pilar le salía una sonrisilla de satisfacción al estarse reflejando lo que ella decía. Después, Jessica explicó que todo es mucho más "intenso" en la casa.

"Es verdad que Luis me expresa constantemente que aquí no puede expresar nada. Le dije que por favor no me pusiese en ninguna situación. Que fuera ya me dirá... (...) Esto no se trata de un amor imposible. Yo he decidido y decido que somos amigos. Aquí vivimos en una burbuja que no puedes tener claro lo que sientes ni lo que es (...) Algo que es amor de hogar y familia se puede confundir", explicó Jessica Bueno.

No obstante, por primera vez la participante reconoció que la confianza había "traspasado los límites de la amistad fuera de esta situación". "De repente parece que lo va a decir, de repente no. De repente dice Pablo. De repente, no sé... que hagan lo que quieran", reaccionaba Pilar. Sus palabras eran ovacionadas en el plató.