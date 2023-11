Naomi arremete contra Laura Bozzo: "Vende en cada directo a sus amigos"

Por alusiones, Pilar Llori es una de las que más le ha molestado este cambio de rumbo de Laura Bozzo, entre otras cosas por el posicionamiento que tuvo en su contra: "Si yo me quedase, os puedo asegurar que esa mujer no vuelve a hablar mal delante mía de nadie". Pero Laura lo tiene clarísimo, puesto que piensa que hay gente que merece llegar a la final y que si esa gente no está en su team no puede hacer nada. "Pilar no ha aportado nada en la casa mas que drama", ha confesado Laura Bozzo.