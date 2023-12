El fuerte enfrentamiento entre Laura Bozzo y Naomi que no se vio durante el directo: "No respetas ni a tu madre"

Laura Bozzo contra el team naranja: a la concursante se le acumulan los enemigos en 'Gran Hermano VIP'

Naomi Asensi, en el confe: "No se puede soportar tener una amiga así"

Así ha sido el fuerte cruce entre Laura Bozzo y Naomi Asensi: "Deja de faltarme el respeto"

La relación entre Laura Bozzo y Naomi Asensi se ha roto del todo en la casa de 'Gran Hermano VIP'. Y es que el otro día durante el directo que tuvo lugar en la gala del jueves, Naomi arremetió contra Laura Bozzo asegurando que la presentadora peruana vendía a sus amigos en cada directo. Pero la cosa no se quedó ahí. Hay imágenes que han salido a la luz de lo que pasó fuera del directo en donde se puede ver cómo Laura Bozzo tuvo un bronco enfrentamiento con Naomi Asensi.

Laura Bozzo comenzó a soltar comentarios desafortunados del team naranja (y de Carmen Alcayde) que no le gustaron nada a Naomi Asensi, que no dudó en decir lo que pensaba de ella. Además, le recriminó a la valenciana que estuviese en el team naranja cuando al parecer al principio dijo que no quería. "Cambias el discurso cada día, de verdad, cuéntaselo a otra", señaló Naomi. "A inventar Laura", le dijo Naomi antes de dirigirse al cuarto. Pero cuando se estaba yendo rápidamente sacó toda su furia por lo que dijo Laura Bozzo.

"Si no respetas ni a tu madre. Tu dijiste delante de todo el mundo que tu madre no te puede decir nada porque sino no la vuelves a ver más", le señaló Laura Bozzo, a lo que Naomi no dudó en dejarle las cosas claras, harta de los comentarios de Bozzo dentro de la casa: "Te voy a decir una cosa. Deja de faltarme el respeto. No vuelvas a nombrar a mi madre". Por su parte, Laura le pidió que no volviese a meterla en sus cosas, a lo que Naomi dijo que no lo había hecho y que ella la insultaba. Ambas se recordaron cosas del pasado y Naomi se fue muy enfadada a la habitación.

Naomi le planta cara a Laura Bozzo

Posteriormente, Naomi volvió para decirla que si no tenía amigos es por algo: "Por algo será. Plantéatelo". Laura Bozzo le dijo a Albert que esta ha sido la peor experiencia suya en televisión. Y es que Naomi no dudó en ir a por ella, puesto que las palabras que dijo de su madre le dolieron mucho. "Deja de inventar señora. Sopórtenla ustedes. A todos los 'Lauristas', me gustaría que pasaran una semana con ella. Insulta más a sus amigas que a los contrincantes".

