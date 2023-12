Jessica Bueno reapareció en 'El Debate de GH VIP 8' tras su expulsión frente a Pilar Llori y la pregunta era obligada: ¿en qué punto está su relación con Pablo Marqués? La modelo no estaba muy dispuesta a hablar del tema, pero sí que reveló que hablaron por teléfono y que no se habían visto. Lo que sí que aclaró sin tapujos es que le parecía una buena decisión que su novio haya quitado todas las fotos que había subido con ella a Instagram.

La razón que dio la sevillana es que no quiere que su relación esté en el foco de atención mediática y que la gente solo se quede con ese aspecto de ella, porque quiere que la conozcan por su personalidad y no por sus historias de amor, como le pasó en el pasado con Kiko Rivera o Jota Peleteiro. "Yo, de hecho, no tengo fotos con él", añadió Jessica, argumentado así por qué ve con buenos ojos que el empresario haya eliminado las fotos que ha estado subiendo estos meses que ella ha estado en la casa de Guadalix de la Sierra.