En la ruptura de su amistad con Carmen Alcayde, Frigenti se posiciona, de hecho, al lado de la valenciana. Pero, aún así, cree que la colaboradora no ha actuado bien del todo, pues siente que su gran fallo en este tema ha sido no frenar a Laura mucho antes: "El problema es que Carmen ha tardado demasiado tiempo en ponerle límites a Laura. No se pueden normalizar las burradas que Bozzo suelta cada vez que le da la gana a sus compañeras por mucha gracia que nos haga en otras ocasiones".