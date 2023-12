Las dudas de Luitingo tras la conversación con Jessica Bueno: "¿Tú crees que querrá hablar fuera?"

Luitingo ya tiene a su jefa de campaña: será la exconcursante de 'GH VIP 8' Jessica Bueno

Luitingo ya tiene a su jefa de campaña con la que afrontará la recta final de este 'Gran Hermano VIP': Jessica Bueno. El cantante pudo hablar en directo con ella durante el debate de este domingo, algo que le hizo especial ilusión. También a Jessica: "Luis es un gran candidato a ganar porque ha demostrado una gran evolución".

No obstante, hay algo que provocó malestar en Luitingo: le preguntó si le echaba de menos y la modelo sevillana no llegó a responder claramente. "Le he dicho si me echa de menos y no me ha contestado. Estoy rayado", señalaba Luitingo a Michael tras el directo. Michael le dijo a Luitingo que no tenía por qué estar rayado, que todo lo que quería escuchar se lo dirá ya en privado al salir de la casa.

Además, le señaló que si estaba Luitingo en la casa de 'GH VIP 8' es porque Jessica Bueno precisamente le echa de menos. Hay que recordar que Luitingo volvió a la casa tras el pago de 5.000 euros de Jessica Bueno del bote final. No obstante, Luitingo se quedó pensativo tras la no contestación de Jessica Bueno, a pesar de que Michael ha intentado quitárselo de la cabeza. "¿Tú crees que querrá hablar fuera?", le preguntó Luitingo a Michael, algo que el modelo no dudó en decir que sí.

Ya en el jardín, Luitingo le hizo una confesión a Michael: "Me alegra muchísimo ver a Jessi pero después me da mucha pena. Me da un sentimiento de impotencia, de rabia y de pena que no lo puedo evitar. La he escuchado hablar y me he quedado embobado. Pero hay algo de mí que me ha dado a entender que está rara o algo". Michael, por su parte, le ha dicho que eso es una sensación suya.