Pilar Llori se convierte en la jefa de campaña de Naomi y hablan en directo: "Vaya zasca me diste"

El público ha decidido con sus votos que Pilar Llori sea la campaña de Naomi Asensi

Naomi habla con Pilar en directo y cuenta a Albert Infante la explicación que le ha dado su ya jefa de campaña

Albert Infante se derrumba y acaba hundido después del rechazo de Pilar como jefa de campaña: "No sé lo que habrá pasado..."

Naomi Asensi rechazaba que Pilar Llori fuera su jefa de campaña porque esta había rechazado ser la de Albert Infante y esto había afectado mucho a su compañero. La finalista no supo decidir quién quería que fuera su jefe de campaña y durante el 'Última hora' con Lara Álvarez ha votado entre Marta Castro, Luca Dazi, Pilar Llori y Sol Macaluso para ejercer este importante papel para Naomi.

El público ha decidido que sea Pilar Llori la encargada de la campaña de Naomi Asensi para la final y por ello, ha podido hablar con la finalista en directo desde el confesionario.

Pilar ha querido dejarle claro el motivo por el que tomó esta decisión: "Dile a Albert que le quiero mucho, que no es nada en su contra, simplemente he sentido tu apoyo más en este tramo final y Albert fue el que dijo que no pasaba nada y que te cedía a mí".

Tras explicarse, le ha dicho unas bonitas palabras a Naomi: "Tengo muchísimas ganas de verte, de poder ser tu jefa de campaña. Es una manera de devolverte el favor que me has hecho tú a mí en esta etapa segunda de mi paso por el concurso. Creo que eres digna ganadora, llegaste un mes tarde y no se ha notado para nada porque has dado el callo en todo. Siempre vas de cara y tienes una palabras buenas para todo el mundo. Te quiero mucho, vas a ganar, lo sé. Voy a darlo todo, me voy a dejar la piel".

Naomi le aseguraba que pensaba que estaba muy enfadada con ella. "Me diste un zasca, pero bien. Era de esperar porque tú eres leal como tú sola", contestaba Pilar y Naomi se explicaba: "Sabes que estamos todos aquí muy vulnerables. También me quieres por eso, por los zascas. Te lo agradezco, estaba cagada por si ya no querías por el zasca. Quería que la gente te votada, mil gracias".

La reacción de Albert Infante

Naomi ha vuelto a la casa y contaba su conversación con Pilar a Albert Infante: "Ella lo que pensó que como yo no conocía casi al resto me defendía a mí porque tú también me dijiste que me la cedías, pero que te quiere mucho".