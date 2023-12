Jessica Bueno confiesa por qué "elige" a Luitingo "hoy y siempre": "Me demuestra cada día..."

"No me gusta que me digan quien puede y no puede caerme bien. Yo lo elijo a él hoy y siempre porque me demuestra cada día lo buena persona que es y porque tiene una gracia natural que alegra a todo el mundo", ha explicado la modelo, subrayando que tiene muy clara su elección y que el artista es su ganador por unas razones de peso que no caducarán, como se puede desprender en su "hoy y siempre".