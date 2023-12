Zeus Montiel habla por primera vez de los rifirrafes de su defensora, Carmen, con Susana Bianca

Muchos espectadores de 'GH VIP 8' pensaban que Zeus Montiel no iba a perdonar los comentarios que Susana Bianca había hecho acerca de sus atributos sexuales, pero se equivocaron, pues no solo no le molestaron, sino que defendió a su novia. Una de las personas que más había criticado a la canaria fue la defensora y amiga del hijo de Sara Montiel, Carmen, que le reprochó haberse reído de no "palpar" nada en sus conversaciones con Jessica Bueno y Marta Castro.

Ahora que han pasado unas semanas desde la salida de Zeus de la casa de Guadalix de la Sierra, ha querido hacer un directo en TikTok junto a Susana para aclarar polémicas como esta. Así, ha asegurado que entiende el motivo por el que su amiga hizo estas críticas: "Es normal, porque ella opina de lo que ha visto". Con estas palabras, ha dejado claro que no está enfadado con Carmen y que piensa que sus comentarios nacían de que no había visto en el 24 horas que él se reía del hecho de que Susana no "palpase nada" en sus calzoncillos.

Susana, presente en ese directo, ha comentado que ella misma le dijo a Zeus que tenía que entender la postura de Carmen: "Yo le decía a él: 'Amor, es que incluso hay que entenderla, porque aunque no hayamos visto nada, por lo que nos cuentan, igualmente habla con ella'. Al final es normal porque ella opina de lo que ha visto, no me conoce". Asimismo, ha confesado que su deseo es darse a conocer a la amiga de su chico para que la relación entre ambas sea fluida: "Ahora tendrá la suerte de poderme conocer y cambiará la opinión que tiene de mí, de eso estoy segura".