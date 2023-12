La Infanta dudó mucho al escuchar las palabras de Susana y pensó que la modelo no quería realmente ser su jefa de campaña. En sus redes sociales, la novia de Zeus Montiel ha escrito una carta abierta en la que confiesa que está convencida de su decisión, aunque está "dolida" por ciertas actitudes de Albert; y, de paso, ha revelado la verdadera razón por la que aceptó su propuesta: le vio tan hundido tras el rechazo de Pilar Llori que no quiso dejarle solo .

La amiga de Jessica Bueno también ha dejado claro que piensa que si la Infanta no la necesita para hacerse con la victoria porque es consciente de que ya tiene muchos fans que están votando para que gane, pero que aún así va a dar lo mejor de ella misma para ayudarle en esta tarea: "Aunque para mí hay muchos compañeros que lo merecen también, esto siempre ha sido un sueño para ti y de eso trata 'GH': de entrar en esa casa, querer vivir la experiencia al máximo y darlo todo. Tú lo has hecho, has dado el 300%, tanto en lo positivo como en lo negativo has sido tú y te has dejado la piel. Eso es la esencia de 'GH'. Tienes todo mi apoyo. Para mí y para muchos eres el ganador".