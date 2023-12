Albert decide que Carmen Alcayde sea su jefa de campaña y se lo comunica a Susana: "Me sabe fatal"

Antes de comunicarle esta respuesta a Albert, Ion Aramendi le ha gastado una broma en directo, le ha dicho a Infante que Alcayde había dicho que “no quería ser su jefa de campaña” porque está agotada, algo que ha entristecido mucho a Albert. Pero finalmente ha sido Alcayde la que le ha dicho en directo que “sí es su jefa de campaña” y esto ha hecho enloquecer completamente a Albert: “Te quiero muchísimo, no sabe lo que te he echado de menos. Eres el mejor, tú si que eres ‘Gran Hermano”.

Susana Bianca entraba a la casa y Albert tenía que comunicarle esta noticia en directo: “Me ha ofrecido que me defienda Carmen y me ha dicho que sí”. Ella lo ha entendido y ha querido decirle algo claro: “Si te dije que sí es porque me salía del alma, he dado todo y venía con mucha ilusión”. “Me sabe fatal, pero es Carmen, entiéndeme”, le decía el finalista y ella aseguraba que entendía esto completamente.