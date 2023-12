Mezcla de emociones para Albert de cara a la final de 'GH VIP 8': de reencontrarse con Carmen Alcayde a la expulsión de Michael Terlizzi

Albert no dudó en pedir perdón en el confe por su elección final de Alcayde como jefa de campaña, puesto que Susana había estado haciendo campaña por él hasta ese momento y al subir a la casa le comunicó que no le iba a representar más de cara a la gran final. Esta alegría iba a contrastar con lo que pasaría posteriormente y es que un quinto finalista saldría expulsado de la casa de 'GH VIP 8'.

Y fue, nada más y nada menos, que su compañero y amigo Michael Terlizzi. Albert rompió a llorar: "Hoy por la puerta se va mi gran hermano. Estoy un poco mal. Con Michael he pasado todo. Me da una pena. Te quiero mucho Michael. Me has cambiado la vida. Le he dicho a Luis que me deje su chaqueta para sentirlo más cerca...".