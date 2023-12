Jessica Bueno abre su corazón en directo y reconoce que tiene sentimientos por Luitingo: "Siento un amor de adolescente"

Jessica Bueno se sincera con Marta Flich en directo y en la íntimidad del confesionario sobre el cantante

Luitingo reacciona y dice unas bonitas palabras tras saber que la modelo se había abierto en el confesionario:

Jessica Bueno confiesa a Luitingo el primer momento en el que sintió algo por él: "Sentí una chispa, me pasó cuando estábamos..."

Jessica Bueno, pese a la complicidad que se estaba viendo con Luitingo en su paso por 'Gran Hermano VIP', siempre había negado tener sentimientos por él, pero con su entrada como jefa de campaña las cosas han cambiado, ella se ha abierto con el cantante y también lo ha hecho con Marta Flich en directo sobre lo que siente por él.

Marta Flich, tras ver con Jessica los vídeos de lo que se ha visto entre Jessica y Luitingo estos días en la casa ha querido decirle algo cuando han hablado en la íntimidad del confesionario: "Gracias por habernos abierto así tu corazón. Son tus sentimientos, creo que te lo debías también".

"Cuando pasas por ciertos momentos de tu vida te cuesta abrirte más, mi intención no era esta al entrar, pero al estar aquí y tenerle a él... cuando estamos juntos nos olvidamos de todo y he acabado hablando con él de cosas que pretendía hablar fuera antes de expresarme así y decidir nada", decía Jessica ante esto

"¿Qué sientes por Luitingo?", le ha preguntado la presentadora y ella se ha abierto como nunca: "Yo misma no quería ni aceptarlo, no me quería parar a pensar porque sentía que era tan real que me daba miedo porque me da miedo abrir mi corazón de esa manera para no volver pasarlo mal, pero es verdad que él significa para mí algo importante, siento un amor de adolescente, es tan bonito y tan natural que no lo había sentido así nunca y da miedo".

Marta Flich también ha querido saber si ella se está enamorando de él. "No quiero usar todavía esa palabra porque no me siento preparada. Yo le he pedido paciencia y tiempo porque es algo difícil. Nos hemos conocido como a la antigüa, sin que haya sucedido nada y como mejores amigos, me da tanto miedo perder eso tan bonito que tenemos y quiero hacer las cosas poco a poco".

Ella ha afirmado que "sí" se van a conocer fuera: "Él ya ha dicho que él va a luchar, que por muchos impedimentos que va a estar ahí, yo voy a dejar que él haga lo que necesite hacer y yo ahí estaré también. Creo que me lo merezco".

Jessica le cuenta a Luitingo lo que ha pasado en el confesionario y el cantante reacciona

Al salir del confesionario, Jessica le ha ha contado a Luitingo lo que ha pasado dentro del confesionario: "Marta ha hablado conmigo de que le gusta que me haya abierto esta semana porque hemos hablado cosas muy íntimas".