La tensión estalla como nunca antes entre Laura Bozzo y Carmen Alcayde: "¡Eres una traidora!"

"Como ha dicho Naomi. No todo vale", decía Carmen. "¡Qué cínica!", gritaba Laura Bozzo. A día de hoy, Carmen decía que no comprendía aún qué le había hecho a Laura como para que tuviera esa inquina con ella. "Lo que hiciste anoche es una pena, para todos los que te han seguido y para 'Gran Hermano'. Es una vergüenza" , explicaba siendo interrumpida, esta vez, por la gran ovación del público.

"Vámonos y lo hablamos fuera. No me has querido ni saludar", revelaba Carmen. Por su parte, Laura se mantuvo en sus trece pensando que su examiga había hablado a sus espaldas pero también revelaba que no quería dar más detalles porque los iba a dar en una exclusiva. "Creo que te debes un poco a este programa, también", señaló Marta Flich.