La confesión de Michael que ha hecho estallar a Carmen Alcayde: "Me dijo que fuera a la cena con Albert porque a España le gustaba eso"

Alcayde le señaló en aquel entonces que hiciera lo que le apeteciese. Michael ha negado eso, asegurando que no fue lo que le dijo. Luitingo ha entrado en la conversación atacando directamente a Carmen: "¿Cuántas veces has dicho que me bese con Jessica, que es lo que le gusta a la audiencia?". "Si tú no quieres que se metan en lo tuyo, tú no te metas en lo de los demás", ha saltado Albert Infante. Esto ha exaltado a Luitingo, que no se ha callado: "Ustedes lleváis viviendo de nosotros dos meses y medio, de nuestros comentarios". Ion Aramendi ha cambiado de tema para que la discusión no fuera a mayores.