Adara se reencuentra con Gianmarco en un chat ficticio de WhatsApp: "Eres una mala persona"

Adara y Gianmarco no se han vuelto a ver desde que coincidieron en el 'Debate final' de 'GH VIP'. Lo que podía haber sido una gran historia de amor nacida en la casa del reality se ha convertido en un cruce constante de reproches en los platós e indirectas vía redes sociales.

Aviso a navegantes: Esta conversación es completamente ficticia. No ha sucedido pero no se asegura que no pueda llegar a producirse en un futuro.