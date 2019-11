Hugo, Adara y Maestro Joao, nuevos nominados de 'GH VIP 7'

Noemí saca a Antonio David de las nominaciones y mete a Maestro Joao.

Los concursantes se han vuelto a enfrentar a las nominaciones. Adara, Hugo y Maestro Joao son los nuevos nominados de la semana. Adara y Hugo fueron los que más puntos tuvieron de sus compañeros.

Antonio David: Un punto a Adara, iba a darle más pero anoche la situación que vivimos con Gianmarco de alguna manera hizo que nos entendiéramos en algunos aspectos. Dos puntos a Joao nuestra relación sigue exactamente igual. Antes de marcharme sí que me gustaría tener una conversación con él y seguir solucionando cosas, creo que podemos hacerlo. Tres puntos para Hugo, supongo que no necesita motivos.

Estela: Un punto a Adara por mi distanciamiento con ella. Dos puntos a Antonio David porque me inmoló en una discusión con Adara. Y tres puntos para Hugo.

Hugo: Un punto para Mila porque es una persona que no respeta ninguna línea roja y cuando hay una guerra está dispuesta a lo que sea con tal de hacer daño. En mi caso encima está poniéndose no solo ella sino a toda su gente en mi contra. Dos puntos para Estela y tres para Antonio David.

Alba: Un punto para Adara porque lo que me queda es cercano, pero esta semana he estado bien con ella y si pudiera no le daba ninguno. Dos puntos para Hugo porque sé que es el concurso pero el desgaste de los demás no lo tiene él y prefiero que estén aquí otras personas que han vivido el concurso. Y tres puntos para Antonio David por los problemas que hemos tenido esta semana.

Adara: Un punto para Alba porque, bueno, un poco como ella. Hemos mejorado la relación pero no hay más personas. Dos puntos para Mila, no tenemos mucha relación pero a veces en las discusiones suelta burradas. Tres puntos para Antonio David porque no le veo una persona limpia.

Joao: Un punto para Alba pero te digo de verdad que no tengo nada contra ella. Es un punto dado al aire que si pudiera no se lo daba a ella. Dos puntos para Estela, se los doy porque he entendido que ella en otro momento me lo ha dado a mí, me ha dolido y se los doy con conocimiento de causa. Mis tres puntos son para Antonio David porque dice que nos falta esa conversación.

Mila: Un punto para Antonio David porque ni sube ni baja, dos puntos para Adara y tres puntazos para Hugo Castejón.

Noemí: Un punto para Adara porque no tengo mucha relación con ella, dos puntos para Joao porque no voy a tocar a mi grupo y tres puntos para Hugo porque no me gusta la convivencia con él.