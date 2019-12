Adara: "Voy a vivir con Hugo Sierra, Gianmarco tendrá que esperar"

Además, la ganadora del reality de esta edición ha hablado de su beso con Gianmarco dentro de la casa y ha reconocido que se arrepiente de haber hecho las cosas así: "Lo siento por el daño que he podido hacerle a Hugo, le pido disculpas. Me he dado cuenta cuando he salido, allí era como si no existiera nada más. Lo respeté y lo intenté evitar, pero no pude más. La verdad es que sufrí muchísimo cuando fui al confesionario y dije que me había enamorado de Gianmarco. No quería que esto pasara pero no lo he podido evitar. Necesito una conversación con Hugo que lo aclare todo".