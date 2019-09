La conversación más íntima entre Adara y el Maestro Joao, sobre Pol Badía y Miguel Vilas : "No es una relación abierta"

"Yo fui a buscar a Hugo al aeropuerto, porque vino de Uruguay a Madrid a verme. Nos enamoramos desde ese momento, bueno yo desde que le vi por la tele. No estuve con nadie hasta que salio. Desde el segundo día ya sentimos y nos decíamos cosas muy bonitas. No sabía si me estaba comiendo la oreja o no, pero me demostró muchísimo", ha contado la exconcursante de 'Gran Hermano 17'.