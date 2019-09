Un malentendido entre Joao y Adara termina con el Maestro destrozado: "Recuerdos de Pol y míos"

Los jefes de la casa, Adara y Antonio David Flores, han tenido serias diferencias a la hora de organizar la convivencia en el grupo y sus enfrentamientos han traído daños colaterales. Tras una discusión entre ellos, el Maestro Joao se acercó a aconsejar a Adara pero ella malinterpretó sus palabras: “En mi momento más bajo has venido y le has dado la razón a él machándome, me has decepcionado muchísimo”.