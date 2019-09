Adara y Maestro Joao entierran el hacha de guerra: miradas, sonrisas y un baile

Si la noche de inauguración de 'GH VIP 7' fue algo intensa para Maestro Joao y Adara, parece que el nuevo amanecer les ha calmado bastante. Una mañana de lo más plácida, sin muchos enfrentamientos y, lo mejor de todo, en la que ha reinado la paz entre la actual y la ex pareja de Pol.

"Estás con un señor que podría ser tu padre por interés", le decía el Maestro Joao a la joven. Una bonita manera de dar la bienvenida a la ex de Pol. Adara, durante la gala, no se quedó atrás y también le plantó cara al ya veterano de realities, calificando la relación del astrólogo con Pol como "ridícula" y que "no pegan nada”.