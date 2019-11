Adara y Gianmarco confiesan estar "enamorados" en la noche que se destapa su conversación más íntima

La primera 'pelea' de Adara y Gianmarco les aclara sus confusiones

Adara y Gianmarco no soportaban la idea de separarse. Los días antes de saber si Gianmarco era el expulsado o no, los concursantes se abrazaban en la cama y se echaban a llorar . "Fuera nos vamos a encontrar", se prometían.

En esto que los concursantes tuvieron su primera 'pelea' . Maestro Joao hizo de mediador y finalmente hicieron las paces. No sin antes llorar ambos y darse cuenta de que los sentimientos cada vez estaban siendo mayores.

Adara le confiesa a Gianmarco que está enamorada

Estando en el confesionario pensando que no estaban siendo grabados, Maestro Joao le preguntaba a Adara delante de Gianmarco: "¿Estás enamorada?" . La concursante se ruborizaba. "Cállate", le decía Adara a Joao.

Adara, sobre su pareja Hugo: "Tengo un hijo maravilloso pero siento que me he confundido"

Adara jura que ha luchado por su relación, pero asegura que quiere empezar una nueva vida: “Yo no sabía qué me pasaba pero, cuando entré aquí, no lo echaba de menos”. La concursante se sinceraba con Maestro Joao en un nuevo confesionario 'secreto' y el vidente le aconsejaba que viviese su vida.