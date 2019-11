Gianmarco Onestini , sobre Adara: "Voy a esperarla"

Sobre Hugo y la mala relación que mantenía con Adara antes de entrar en 'Gran Hermano VIP', Gianmarco ha asegurado no haber tenido casi datos hasta que salió de la casa: "Nunca me había hablado de Hugo. Dice que la insultaba y no quería acostarse con ella, no entiendo que no me lo dijera nunca. Puede ser que tenga más confianza con Joao, que a él lo vea más como a un amigo".