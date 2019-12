Adara, cara a cara con los dos hombres de su vida: del beso con Hugo a las dudas con Gianmarco

El reencuentro de Adara con Hugo acaba en un apasionado beso

Adara le pide tiempo a Gianmarco pero él se cansa de sus dudas

Adara se convierte en finalista de 'GH VIP 7' junto a Mila, Noemí y Alba

¡Noche de infarto en Guadalix de la Sierra! Adara se ha enfrentado a Hugo Sierra y a Gianmarco. La concursante temía este momento pero por fin ha conseguido lo que tanto anhelaba: una conversación con la que es su pareja y el padre de su hijo. No obstante, Adara sigue llena de dudas y, aunque su reencuentro con Hugo ha terminado en beso, le ha pedido a Gianmarco tiempo para pensar.

Adara, sin saber todavía todo lo que le esperaba, se dirigía al búnker de 'GH VIP 7' haciendo caso a las indicaciones del Súper. En principio, sola, pudo ver un vídeo de su relación con Gianmarco dentro de la casa, tapándose la cara sorprendida por las imágenes.

"Jordi es una situación superdifícil para mí, necesito hablar con mi pareja. No lo he controlado, yo no controlo mis sentimientos que iban a más”, aseguraba. Sin embargo, Adara empezaba a desconfiar de Gianmarco al ver las conversaciones del italiano con Kiko Jiménez.

A Adara le daban la opción de decidir a quién quería ver primero. Ella escogió a Hugo.

Muy nerviosa, Adara se reencontraba con él tras tres meses de concurso y muchas dudas que resolver. La pareja se recibía con un cariñoso abrazo. "No vengo a reprocharte nada. Hay muchas cosas que me han dolido obviamente, pero las hablaremos afuera. Es una pena venir en esta situación porque yo soñaba otra cosa”, empezó diciendo Hugo. Por su parte, Adara le respondía que todo ha sido "sin querer" y le ha preguntado si, lo que ha pasado en el reality, le ha servido para reflexionar sobre su relación.

Aunque ambos se mostraban cautelosos el uno con el otro e insistían en que debían mantener una conversación, Hugo le ha asegurado que la sigue queriendo. "Necesito saberlo, me has extrañado ¿Pero te has dado cuenta de algo?", volvía a preguntar ella. "De todo, ojalá no estuvieran aquí las cámaras", respondía él antes de despedirse con un apasionadísimo beso.

Desde la sala de expulsión, Gianmarco no daba crédito al reencuentro de Hugo y Adara. El italiano reaccionaba al beso con mucho dolor y procuraba no mirar a la televisión para ver a la pareja.

Aún así, Gianmarco se ha declarado a Adara al verla y le ha explicado que está enamorado de ella. "Te acuerdas la primera vez que estábamos siempre durmiendo juntos. Cuando nos hemos rozado la mano yo he sentido algo muy fuerte. Por las noches no logro dormir porque pienso en las noches que pasaba contigo", le decía.

Adara se quedaba sin palabras. Su miraba se iluminaba al verle, pero momentos antes se había besado con Hugo. "No lo sé", no paraba de repetir Adara ante la decisión de si seguirá con Hugo o si empezará con Gianmarco.

Para el exconcursante de 'GH VIP', el reencuentro no estaba siendo como esperaba. Gianmarco le decía que no notaba que le mirase como antes y se cansaba de las dudas de Adara: "¿Tengo que esperarte fuera o no?". La concursante seguía hecha un lío y le ha pedido tiempo. "No lo sé. Estoy liada. Necesito tiempo. Necesito pensar", explicaba.

Tras sus encuentros con Hugo y Gianmarco, Adara volvía a la casa deseando contar a sus compañeras todo lo que había pasado. "He visto a Gianmarco…. Y a Hugo", decía Adara entrando a la casa. "¡¡¿A Hugo?!!", gritaban todas a la vez sin poder creérselo.

Adara no paraba de reír y les decía a las chicas que Hugo le había "morreado".

La vuelta no fue tan agradable para Hugo y Gianmarco, que coincidían por primera vez en un plató. Tensos y separados por Maestro Joao, los dos pretendientes de Adara ni se dirigían la mirada. Allí también se encontraba Helena, la madre de la concursante, que protagonizaba un rifirrafe con su yerno a raíz de las declaraciones de éste sobre ella en una exclusiva. "Como vuelvas a hablar de mí en una revista, te voy a demandar", le advertía Helena a Hugo.

Adara termina la noche salvándose de la expulsión y convirtiéndose en finalista

En esta noche llena de emociones para Adara, la concursante también se veía las caras con Estela en la sala de expulsión. Adara ganaba el duelo y se despedía de su compañera muy cariñosa: "Me arrepiento de la vez que discutimos y te dije que no pensaba que éramos amigas. No lo sentía".

Tras la expulsión de Estela, 'GH VIP 7' ya tenía a sus cuatro finalistas. Adara Molinero, Mila Ximénez, Noemí Salazar y Alba Carrillo se convertían en flamantes finalistas. Las cuatro salían al jardín y no podían contener las lágrimas al ver un vídeo muy emocionante de su paso por el concurso con voces de familiares que terminaba informándoles de que eran finalistas.