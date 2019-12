Estela reacciona a la presunta infidelidad de Diego, entre pullas de Sofía Suescun: "Me la bufa lo que piense Lola de mi matrimonio"

La extronista de ‘MyH’, Lola Ortiz, se sentó en ‘Sábado Deuxe’ para decir que había mantenido relaciones sexuales con Diego Matamoros mientras Estela estaban en ‘GH VIP 7’ y la aludida ha visto las imágenes en su salida como expulsada: “Me la bufa lo que piense esta chica de mi matrimonio. Por lo que me dijeron Kiko y Sofía podía intuir que me iba a encontrar con esta situación, que sea verdad o no, ya no lo sé. Lo que tengo claro es que lo hablare con Diego en casa, él y yo solos”.