El padre de Adara opina sobre Gianmarco y muestra su apoyo a Hugo Sierra: "Quiere proteger a su hijo"

El padre de la concursante ha explicado que su relación con Hugo es “muy buena”, pero que eso no quiere decir que no apoye a su hija: “Ellos tienes que hablar cuando salga Adara, a lo mejor con una cura de tiempo es posible que se reconcilien, pero solo depende de ellos”.

Además, Jesus ha asegurado que no tenía conocimiento de los problemas que existían en la pareja : “Pensaba que estaba bastante consolidada".

“Gianmarco se está metiendo en un berenjenal”

El Sr. Molinero cree que Gianmarco no está en edad de coger “ciertas responsabilidades” y se ha puesto a él mismo como ejemplo: “Yo con 23 años no me veía capacitado para estar con una mujer que tiene un bebé”.