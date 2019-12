Alba destaca su remontada en el concurso y vuelve a pedir disculpas al programa: "Fui muy injusta, no supe digerir el aislamiento"

La concursante sitúa su antes y después en el concurso en el 'rapapolvo' de Jorge Javier

Alba Carrillo ha realizado en 'El Debate' la curva del programa, donde ha señalado los altibajos más importantes de su concurso. Para Alba, hay un antes y un después tras el 'rapapolvo' que le dio Jorge Javier en octubre. La concursante ha asegurado que ha podido remontar pensando en su hijo.

"Entré como un rayo, discutiendo con Antonio David. Venía muy combativa y me costó. Fue como un shock. De repente con los altibajos de la vida diaria por la convivencia. El 17 de octubre empieza mi declive porque pasan tres cosas: la llamada de mi madre en el cumpleaños de mi hijo, porque al final no fue nada especial porque no era información de él y eso me trastocó; la expulsión de Irene porque ha sido de las personas más especiales; y mi primera nominación. Empecé a entrar en bucle, a pensar en mi hijo y no tenía el apoyo de Irene", comenzaba.

"Mi día peor fue el día de la expulsión con El Cejas. Alguien importante se iba a ir. Yo no veía sentido al concurso. Este fue el punto inflexión de mi concurso porque tuve una bronca con Jorge porque fui muy injusta con este equipo porque tenía rabia en mi interior y no sabía digerir el aislamiento. La salvación no la sentí como positiva sino como un castigo por pedir irme", explicaba.

"¿Qué pasó? Que dije que si iba a estar una semana más tenía que darle una vuelta a la cabeza. Se me encendió en una bombilla y pensé en mi hijo pero también en una carrera de este verano en la que le decía a mi hijo que lo importante era seguir. Además la carrera pasaba por una casa que mi madre y yo queremos comprar y me pasaron muchas cosas simbólicas. Aunque te creas que no puedes y no puedes respirar no pasa nada porque siempre tienes apoyos".