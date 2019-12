Adara sitúa a Gianmarco como "el pico más alto" de su concurso y abre las puertas a una reconciliación con Hugo Castejón

Adara no descarta hacer las paces con Hugo Castejón

La concursante no menciona la visita de Hugo Sierra, su expareja

Adara Molinero ha realizado 'La curva del programa' en el Debate antes de la gran final. La concursante ha destacado su amistad con Maestro Joao, su distanciamiento con Hugo Castejón y su historia de amor con Gianmarco:

"Al empezar hay un bajoncito cuando entré con Joao y tuvimos ese pequeño conflicto. La subida me lo pasé muy bien con Hugo y con Dinio. La fiesta de la uva jamás la olvidaré porque para mí fue increíble. Me encantó conocerles porque en esa época me lo pasé muy bien", comenzaba Adara.

"Después se fue Hugo, mi principal apoyo y lo pasé mal. Nos acercamos Joao y yo. Empezó una amistad superbonita pero esa amistad tenían altibajos. Estábamos continuamente nominados.

Más adelante llegó Pol y para mí al principio fue difícil porque tuvimos esa discusión, y pasé un poco de miedo porque no sabía muy bien cómo nos iba a afectar a Joao y a mí. Después hay una subida porque para mi sorpresa tuvimos una conversación Pol y yo y pudimos solucionar y aclarar cosas, curar heridas y llegar a quedarnos con el cariño que nos tenemos. También eso es algo que me llevo y es muy importante para mí".

"Luego entró Hugo y me alegré montón porque le echaba de menos. Luego empezó todo con Gianmarco, empezó el acercamiento poco a poco. Empezaron a crecer los sentimientos y esta bajada es por el conflicto interno de sentimientos que yo tenía. De no querer contarlo porque no quería hacer daño a otra persona. Cuando se fue Gianmarco para mí fue una pérdida. Fue muy muy doloroso. Los días siguientes lo pasé fatal. Pero tuve que mirar hacia delante y seguí disfrutando con Joao".

"El siguiente batacazo fue cuando se fue Joao y me quitaron mi otra parte. Tenía dos partes, Gianmarco y Joao. Cuando se fueron los dos tuve que sacar mucha fuerza porque les quiero muchísimo y me daban mucha alegría. Para mí ese fue un momento muy duro y luego vino la decepción con Hugo. Me decepcionó muchísimo porque yo no me pensaba que él pudiera hacer algo así. Fue como conocer a otra persona que no era la misma del principio. Quiero aprovechar para decirle que si en algún momento quiere arreglar las cosas yo sigo abierta", explicaba Adara sobre Hugo Castejón.

"La separación con Hugo me hizo acercarme a las chicas, conocerlas más. Fue como un viaje entre chicas y nos hubiéramos cogido una casita. Ha sido una época muy bonita".