Alba Carrillo estalla contra Irene Junquera: "Que me dejes en paz"

"En ningún momento me ha gritado. Cuando se discute normalmente se alza la voz. Siempre me ha apoyado, ha estado en momentos importantes. Para mí ella es muy importante en el concurso lleve tres semanas con ella o cincuenta", se justificaba Irene.

Pero la explicación no convencía a Alba. Para ella, está "quedando como la mala" e Irene debería dar más la cara por ella. Tras una pausa publicitaria, Alba se venía abajo y no quería saber nada de su amiga. "¡Que me dejes en paz!", le decía.