Alba protagoniza una tremenda trifulca con Mila y Antonio David y Hugo dinamita su relación con Adara

Por otra parte, en el plató Hugo Castejón ha hecho balance de su concurso y ha cargado como nunca antes contra Adara en la primera parte del programa emitida en mitele PLUS .

El origen del conflicto en la casa: "Aquí la abeja reina es Alba"

Se abre un nuevo frente en la casa: Mila apoya al máximo a Antonio David y no ve justa la actitud de Alba con él. En estos días ha protagonizado un confesionario cargando contra Alba Carrillo, a la que define como la auténtica "abeja reina" de la casa .

La tensión estalla en directo y salpica a todos

Mila decía en directo que tenía que "hablar mañana" con Alba porque no habían tenido un buen día. Lo que fue un comentario inocente de Mila provocó el inicio de una gran trifulca .

"Es imposible tener una semana de paz en esta casa. No hay forma. Se va Hugo, volvemos. Estoy agotada tía ya. Tienes la piel superfina y una parte que me aterra ", le recriminaba Mila a Alba.

Alba no se quedaba callada y respondía a Mila con la misma contundencia. Pero tras discutir con ella, todavía tenía fuerzas para más y también discutía con Antonio David , que la acusaba de haber cogido "el rol de Hugo Castejón" .

A la concursante le sentaba tan mal la referencia que atacaba: "Yo al menos no tengo ninguna denuncia por agresión".

Durante la publicidad la discusión siguió. Pero esta vez Alba dirigió sus dardos contra sus amigas Noemí y Estela . Para Alba, las concursantes deberían haber intervenido en el conflicto y haberse posicionado más de su lado. "Me han comparado con Hugo y no habéis dicho nada", les decía entre lágrimas.

De nuevo en directo, Alba siguió discutiendo con Antonio David. "Eres un 'vende penas', llevas 20 años dando pena" , le decía en referencia a sus comentarios sobre su vida con Rocío Carrasco. Precisamente un seguidor del programa le preguntó a Alba cómo cree que le sentará a Rocío Carrasco que la mencione en el concurso. Ella lo tiene claro: "No he 'rajado' de Rocío Carrasco" .

Otra amistad se resquebraja: Hugo carga contra Adara

Por otra parte, Hugo Castejón ya no se calla. En la primera parte de 'GH VIP: El Debate' emitida en mitele PLUS, el exconcursante de 'Gran Hermano VIP' ha cargado como nunca antes contra la que fuera su amiga, Adara, acusándola de ser fría y querer el maletín por encima de todo. "No se puede creer nada de lo que dice ni de lo que siente", decía.