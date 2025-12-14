La hermana de Doña Letizia se pega un fiestón: las imágenes y las declaraciones de una testigo

'¡Vaya fama!' tienes unas imágenes exclusivas en las que se puede ver a Telma Ortiz disfrutando de un concierto de Melendi en el que parece estar pasándoselo muy bien bailando. El pasado mes de septiembre se supo que la hermana de la Reina Letizia se separaba de Gavin Bonnar tras seis años de relación y una hija en común y ahora la vemos disfrutando de la noche y de la música junto a unas amigas.

Una testigo detalla cómo fue el 'desmelene' de Telma Ortiz

El equipo del programa consigue hablar con Noelia Zazo, testigo que afirma haber visto cómo se lo pasó de bien Telma Ortiz durante este evento. Sus palabras nos llaman mucho la atención: "Ella estaba como poseída, fuera de sí. Lo dio todo", nos llega a confesar. "Fue una sorpresa verla en el concierto, estaba en el listado de invitados al concierto. Nos pareció extraño porque nunca había estado en un listado de invitados", añade la periodista.

"Estuvo en un palco acompañada de su hija y de Sandra García-Sanjuán, la directora de Starlite. Lo dio todo. No paró en ningún momento paró, en ningún momento se sentó ni dejó de bailar. Sí que es verdad que el concierto estaba muy animado, pero ella tenía muchas ganas de fiesta. No paró, sobre todo desde la mitad del concierto en adelante", añade Noelia. Además, nos cuenta que salió por otra puerta de salida.