El cariñoso mensaje de apoyo que Diego Matamoros manda a Estela: "Te quiero y te deseo lo mejor, sé fuerte gordi"

Para acabar le manda un mensaje a Kiko Jiménez, al que acusa de haberla en cuanto ha salido de la casa : "Yo solo sé que, que te conozco, que no has sido lista cona todos los niveles y según ha salido del nido te ha apuñalado, que has jugado con fuego y te has quemado y pese a todo, voy a estar ahí, donde nadie quiere que esté y donde otros no estarían. Soy un tonto? No, no me considero eso, me considero sobre todo tu marido y tu amigo y quien no lo entienda lo siento, pero no estoy para agradar a los demás ni para permitir que nos pisoteen. Tú y yo hablaremos en la intimidad y veremos donde acabaremos pero tranquila que, otras veces has estado tú cuando yo me he caído".