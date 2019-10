Kiko afronta el esperado cara a cara con Sofía traicionando a Estela: "Puede que ella me haya utilizado"

El reencuentro de Sofía y Kiko empieza lleno de reproches pero acaba en beso

Kiko no ha parado de asegurarle que se trata de un amistad. "No he dejado de pensar en ti", le decía Kiko a Sofía. Ella respondía contundente:

"Parecíais novios. Y luego Jorge me pregunta: '¿Eres novia de Kiko?'. Pues yo le respondía que no sabía si Kiko podía tener dos novias. No quiero que me vacilen y me humillen en la cara. Lo que me parecía un sueño se ha convertido en una pesadilla. Te veía en el 24 horas y tuve que dejar de verlo. Has sobrepasado la línea del respeto", le reprochaba Sofía a Kiko. Por su parte, él se justificaba diciendo que los vídeos "cortados y con música" pueden malinterpretarse y que ella debería saberlo al haber participado en realities.