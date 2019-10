La tierna despedida entre Estela y Kiko Jiménez: "Tu eres mi 'Gran Hermano'"

Kiko Jiménez se ha convertido en el cuarto expulsado de ' GH VIP 7 '. Estela Grande ha sido la última en enterarse, entrando en la sala de expulsión donde se encontraba el extronista. "Eres tú la que vive el programa de nuevas,, ya te dejó de perjudicar, vive tu concurso", le ha recomendado él. "Me he acercado porque he querido, por el respeto, por el cariño…", le ha asegurado ella.