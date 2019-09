El enfrentamiento más tenso entre Dinio y El Cejas: "A mí no me levantes la mano, no me pegues"

La tensión explotó entre Dinio y El Cejas en la cena de antes de la fiesta de la vendimia. Los concursantes no se ponían de acuerdo en si cocinar toda la carne, o guardarla en el frigorífico. "Tío Dinio eres un cizañero", comentó el influencer. "Yo soy el líder, si quiero ahora mismo tu no cocinas, porque te sumaste tú porque te dio la gana", respondió el cubano. "Venga pues cocina tú, chico, ¿a mí que me cuentas?", zanjó el youtuber saliendo de la habitación. Para el actor, El Cejas se marchó de malas maneras y aseguró que le había agredido. "¡A mí no me levantes la mano, no me pegues!", le pidió Dinio.