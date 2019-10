Cuando hay quien piensa que a Gianmarco le gusta Adara, el concursante se ha ido al confesionario y ha pedido desahogarse en privado sobre un tema relacionado con una persona de dentro de la casa: “Es una cosa que yo siento pero no quiero que se sepa”. El italiano ha pedido al ‘Super’ hablar con una psicóloga, siempre y cuando la conversación no fuera grabada: “Hay una cosa que siento desde hace días que me gustaría hablar con ella”. Pero ¿Habrá sido Adara la protagonista de esa revelación?