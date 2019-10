Hugo se sincera y da su opinión sobre Pol: "Es un mentiroso y un oportunista"

Tras ver unas imágenes en las que Pol estaba muy pendiente a la conversación que mantenían Gianmarco y Adara, Hugo Martín ha dado su opinión sobre el concursante. "La reacción de Pol no es normal, es una reacción espontánea que me soprendió. Pol fue con todo estudiadito de afuera, sabe a donde ir, tiene todo preparado y es un oportunista. Dijo ciertas cosas que no quise aclarar para no condicionar a Adara. El dijo que me había prometido que iba a protegerla, yo en ningún momento le pedí que la protegiera. El me pidió disculpas por toda la movida y yo le dije: basta que le pidas disculpas, pero defenderse se defiende ella sola, por eso me parece un oportunista y un mentiroso", ha explicado el novio de la exconcursante de 'Gran Hermano 17'