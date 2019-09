Irene Junquera, rota tras la nominación: "Desde pequeña me dicen que tengo afán de protagonismo y no es así"

Tras su enfrentamiento con Dinio en las nominaciones, Irene Junquera no ha podido reprimir el llanto al no esperarse los tres puntos de su compañero. Menos aún sus argumentos, acusándola de tener "afán de protagonismo" y de ser "una actriz".

En el confesionario, Irene mostraba su vulnerabilidad ante Jorge Javier Vázquez. "Yo sé que de primeras entro mal a la gente. Tengo mucho carácter pero soy buena y tengo corazón. De pequeña me decían que tengo afán de protagonismo pero no es así. Yo no reniego de esto. Estoy muy orgullosa de estar porque me gusta", explicaba entre lágrimas.