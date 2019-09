El Maestro Joao se derrumba hablando de su madre: "Siempre he sido su hijo favorito"

No todo son risas y buenos momentos en la casa de 'GH VIP'. El maestro Joao ha tenido una nostálgica conversación con sus compañeras y no ha podido evitar derramar un puñado de lágrimas . El adivino contaba a Alba, Irene y Noemí anéctodas de su madre Benita.

"Estábamos en el portal, salimos del colegio a las 5 y ella venia las 6 y media. Íbamos corriendo todos a por ella. Cuando la veíamos era como si apareciese Dios, la veíamos de lejos y yo hasta la olía. Siempre he sido su favorito , mis hermanos lo saben, no sé si por mi forma de ser...", ha contado el vidente.

"Hubo algo que me dolió mucho, cuando estuve en otro sitio, sacaron a mi madre y estuvieron diciendo que estaba sin dientes porque yo me gasta el dinero de fiesta. No tiene dientes porque ella no quiere", ha confesado Joao con la voz temblorosa.