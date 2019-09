Mila Ximénez tiene borrados casi 10 años de su vida: "No lo recuerdo bien, sé que viví en Granada, en la Moraleja y en otras casas que me iban dejando"

“Fueron años muy difíciles, muchos años, fueron casi diez años… Me propuse seguir adelante para conseguir lo único que me importaba… Empecé a subir poco a poco, me fui a vivir con mi hermana a Granada… Tenía casa no tenía problemas… No lo recuerdo bien, sé que viví en Granada, en la Moraleja… y en otras casas que me iban dejando… No fui feliz en ningún momento…”, así ha comenzado Mila Ximénez a explicar cómo vivió los diez peores años de su vida. Unos años en los que ella no se importaba, pero que superó porque tenía un único objetivo “Vivir yo no, pero tenía que demostrarle a la persona que yo más quería en el mundo de que yo era capaz porque no se lo había demostrado hasta entonces… Me había dejado llevar y tenía que demostrárselo”.