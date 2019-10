Pol responde a la curva de la vida de Adara: "Se le ve dolida por cómo habló de mí, algo siente"

"¿Sientes algo por ella?", le ha preguntado Jorge Javier. "Indiferencia", respondía Pol contundente. Sin embargo, no piensa que Adara sienta lo mismo: "A ella se le ve dolida por cómo habló de mí. Algo siente pero no digo que sea de amor. Mi relación con Joao es la primera que he tenido con un hombre. Yo con ella estuve 100%, no le di motivo para que me recriminase nada. Yo soy moderno. He estado toda la vida con chicas, ahora da la casualidad que estoy con un hombre porque me fijo en la persona".