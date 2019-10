Pol no levanta cabeza tras su encontronazo con Joao: "Por favor, pide que te salven"

Mila Ximénez se ha encontrado a El Maestro Joao llorando desconsoladamente. "¿Qué te pasa?", le ha preguntado a su amigo. "Ya he hablado con Pol. Ahora que esta él me da como pena de irme. Pero por otra parte ha sido tanto tanto disgusto… que se lo hayan puesto así… me da mucha pena porque el es muy bueno, yo lo quiero, pero estamos en diferentes niveles de la vida", ha contado el vidente.