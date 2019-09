La leche provoca el primer enfrentamiento entre Dinio y Mila Ximénez: "Se me ha salido por la nariz"

A pesar de que Dinio y Mila Ximénez habían hecho buenas migas, la escasez de alimentos ha provocado su primer desencuentro en ' GH VIP 7 '. Aquí se discute hasta por un trozo de galleta, estamos disfrutándolo pero hoy tomé leche y se me salió por la nariz. Tome un traguito y, porque me dijeron que no podía tomar leche. Yo no tomo leche y se me echó la bronca por tomar un poquito leche, me echó la bronca Mila", le ha contado el cubano a Jorge Javier Vázquez. Mila no se ha tomado nada bien esta acusación y ha respondido muy enfadada. "Como gracia te ha quedado perfecta. Llevo cocinando… no estoy comiendo nada.. repartiendo mi comida, que", ha explicado la tertuliana.