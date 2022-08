Jesús Vázquez le pide el traje a Marc Varela tras su actuación: "¡Tenemos la misma talla!"

Doce nuevos artistas clasificados en los Rankings se han subido de nuevo este miércoles al escenario de 'Idol Kids' para tratar de conseguir una de las cuatro plazas disponibles para la gran final del concurso presentado por Jesús Vázquez. Uno de estos cantantes ha sido Marc Varela , que en esta ocasión ha elegido un tema mucho más movido que su primera actuación y ha interpretado 'It's a beautiful day' .

Pero si su actuación ha causado sensación, lo que más ha impactado a Omar Montes ha sido su divertido y colorido estilismo. El cantante no se lo ha pensado dos veces y le ha pedido prestado su traje a rayas: "Me lo podrías dejar para mi cumpleaños. Me ha recordado a Austin Powers", le ha dicho.