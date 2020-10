La jota de Adriana conquista a todo el jurado de 'Idol Kids' en día grande de Zaragoza

Edurne ha sido la siguiente en hacer su valoración de la actuación y también se ha mostrado gratamente emocionada: "Qué voz y que manera de cantar la jota . Pero yo lo he pasado un poco mal con los cordones de tus zapatos y me daba miedo que te tropezaste y te cayeras al suelo", le decía la cantante poco antes de levantarse para atarle los zapato s.

Una vez más, Isabel Pantoja se mostraba emocionada: "Me has dejado el corazoncito latiendo porque yo amo a la Virgen del Pilar de toda mi vida. Me has llenado de amor y de ternura porque eres maravillosa".