Ana Belén pone al público en pie y piden al jurado el 'ticket dorado'

La gaditana ha elegido el tema 'Ya te olvidé' para tratar de conquistar al jurado del programa y no ha tardado en conseguir que todo el público de 'Idol kids' se pusiera en pie para pedir el 'ticket dorado' por su actuación.



Al terminar, Isabel Pantoja ha querido darle las gracias y ha alabado su voz: "Felicidades porque tienes una voz maravillosa y me ha encantado tu eco de voz. Me has parecido fabulosa".