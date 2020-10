Carlos Jean y Edurne se 'pican' en la valoración de Jennifer: "A mí no me ha parecido excesivo"

Edurne aprovechó para señalar que esta vez no estaba siendo ella la que estaba poniendo un 'pero', algo por lo que se habían metido mucho con ella. Para la cantante, los giros habían sido adecuados: "A mí no me ha parecido excesivo porque buscas tu personalidad y si lo quieres repetir lo haces. A mí me ha recordado un poco a la copla (...) Me parece que has brillado tanto como tu chaqueta, felicidades".