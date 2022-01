Omar Montes también comprendió que se equivocara, sobre todo porque la canción es muy complicada: “Viene del rap y Beret la hace toda de corrido, él no para”. A pesar de que le vio “descompasado en el tiempo”, el ganador de ‘Supervivientes’ vio mucho talento en Luciano y le hizo una promesa: “Eres uno de los muchachos que han venido aquí que más proyección tiene. Yo me voy a comprometer contigo: me gustaría producirte un tema. Tienes una voz muy personal y muy especial que a mí me ha encantado”.