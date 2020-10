La voz de María se lleva el ‘Ticket dorado’ y deja ‘flipando’ a Carlos Jean: "No sé cómo has sido capaz de hacer lo que has hecho"

Jesús Vázquez la encontró llorando entre bambalinas antes de la actuación

Inquieto, Jesús Vázquez, fue a buscar a María al ver que no llegaba. El presentador la encontró llorando entre bambalinas: “Es que me pongo muy nerviosa”, confesaba la pequeña, que no estaba de segura de si iba a ser capaz de subirse al escenario de ‘Idol Kids’. Los propios jueces se dieron cuenta de la situación, pero Jesús animó a la artista y, finalmente, María dejó a un lado el miedo y fue a por su sueño.

“Me presento a ‘Idol Kids’ para demostrar que estoy otra vez bien para volver a cantar”. Esta frase de María descolocó a los miembros del jurado, que quisieron saber más: la pequeña tuvo que reeducar su voz a causa de dos nódulos que tenía en las cuerdas vocales, ya que de lo contrario, tenía que entrar en quirófano para extirparle dos nódulos de las cuerdas vocales: “Yo no quería una operación porque la voz no queda igual y fue muy frustrante pasar por eso por no cuidarme”.

Ahora todo ha pasado, y lo ha dejado muy claro sobre el escenario de ‘Idol Kids’: “Aquí vengo a brillar”, decía, y vaya si lo había conseguido. Con su interpretación de 'Almen se non poss’io' dejó al jurado maravillado, tanto que, al igual que el público, no dudaron en ponerse en pie tras la actuación. “Has estado maravillosa, espléndida”, la felicitaba Edurne mientras el público gritaba ‘Ticket dorado’.

Con la voz entrecortada, Pantoja, le decía: “Benditas sean las manos que te quitaron ese nódulo, no se pude tener más bonita voz, ni tener más amor por el canto”. Carlos Jean, por su parte, confesaba que estaba flipando: “Te prometo que no sé cómo has sido capaz de hacer lo que has hecho en el estado de nervios que estás”.